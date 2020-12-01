الإمارات وأفغانستان تبحثان سبل تطوير التعاون الثنائى

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية أفغانستان محمد حنيف أتمر، تعزيز علاقات الصداقة، وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومنها التعاون في المجال اللوجستي والأمن الغذائي.وتبادل الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا جهود مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأكد الشيخ عبدالله بن زايد حرص الإمارات على تعزيز علاقتها الثنائية مع أفغانستان، وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.من جانبه، أشاد وزير خارجية أفغانستان بالإنجازات التنموية التي حققتها دولة الإمارات، والمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.