«حكايات لها معنى».. قصص مستوحاة من واقع الحياة

صدر عن مؤسسة شمس للنشر مؤخرا كتاب بعنوان «حكايات لها معنى» من تأليف الدكتور بشير عبد الواحد يوسف.يقع الكتاب في 208 صفحات من القطع الكبير، ويضم نحو سبعين حكاية تراثية وحديثة، روعي فيها دقة الاختيار لتكون غذاءً أدبيًا خفيفًا مفيدًا تتقبله الأذواق على اختلاف ثقافاتهم.حكايات الكتاب تجمع بين المتعة والفائدة، لا تخلو من موعظة حسنة، وحكمة بليغة مؤثرة، حكايات طريفة للكبار والصغار، صغيرة في حجمها، لكنها كبيرة في معناها، حكايات الكتاب مستوحاة من واقع الحياة، جمعها المؤلف من التراث العالمي ومن قراءته، ومن خلال رحلاته المتعددة إلى كثير من دول العالم.يذكر أن الدكتور بشير عبد الواحد يوسف٬ سبق وصدرت له أعمال: «الحب الحقيقي» - «رضاب» - «الفريضة» - «يا ناردين»، وثلاثة كتب: «حكايات صغيرة من حكايات الشعوب) - «الصابئة المندائيون بين الإنصاف والإجحاف» - «الصابئة المندائيون دائرة معلومات موجزة».