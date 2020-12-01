أذربيجان تعلن دخول قواتها إقليما ثالثا سلمته أرمينيا

أعلن الجيش الأذربيجاني، اليوم الثلاثاء أن قواته دخلت إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلمته أرمينيا والمجاور لناجورني قره باغ.وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إن "وحدات من الجيش الأذربيجاني دخلت إقليم لاتشين في الأول من ديسمبر" تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في التاسع من نوفمبر بين باكو ويريفان برعاية روسيا.وكان إقليم لاتشين، ومثله إقليما إغدام الذي سلّم في 20 نوفمبر وكالباجار الذي سلّم في 25 منه، يشكل منطقة عازلة تحوط بقره باغ ذي الغالبية الأرمينية منذ انتهاء حرب أولى العام 1994.وفي ضوء اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع برعاية موسكو وفيما كان الوضع الميداني كارثيًا بالنسبة إلى الأرمينيين، تعهّدت يريفان تسليم هذه الأقاليم الثلاثة لباكو.وسيطرت القوات الاذربيجانية على أربعة أقاليم أخرى خلال ستة أسابيع من المعارك الشرسة التي بدأت نهاية سبتمبر وأسفرت عن آلاف القتلى.وانتشر نحو ألفي جندي روسي على طول خط الجبهة لضمان وقف النار والحفاظ على ممرّ يربط أرمينيا بقره باغ.