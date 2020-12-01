رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
«الصحة العالمية»: الجميع مسؤولون عن القضاء على كورونا

عالم

أذربيجان تعلن دخول قواتها إقليما ثالثا سلمته أرمينيا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:56 ص
الجيش الأذربيجاني
الجيش الأذربيجاني
وكالات
طباعة
أعلن الجيش الأذربيجاني، اليوم الثلاثاء أن قواته دخلت إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلمته أرمينيا والمجاور لناجورني قره باغ.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إن "وحدات من الجيش الأذربيجاني دخلت إقليم لاتشين في الأول من ديسمبر" تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في التاسع من نوفمبر بين باكو ويريفان برعاية روسيا.

وكان إقليم لاتشين، ومثله إقليما إغدام الذي سلّم في 20 نوفمبر وكالباجار الذي سلّم في 25 منه، يشكل منطقة عازلة تحوط بقره باغ ذي الغالبية الأرمينية منذ انتهاء حرب أولى العام 1994.

وفي ضوء اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع برعاية موسكو وفيما كان الوضع الميداني كارثيًا بالنسبة إلى الأرمينيين، تعهّدت يريفان تسليم هذه الأقاليم الثلاثة لباكو.

وسيطرت القوات الاذربيجانية على أربعة أقاليم أخرى خلال ستة أسابيع من المعارك الشرسة التي بدأت نهاية سبتمبر وأسفرت عن آلاف القتلى.

وانتشر نحو ألفي جندي روسي على طول خط الجبهة لضمان وقف النار والحفاظ على ممرّ يربط أرمينيا بقره باغ.

موضوعات متعلقة

القبض على سلمى الشيمي فتاة جلسة تصوير سقارة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

مصدر حكومي يرجح مد فترة التصالح بمخالفات البناء شهرا جديدا

ضبط مصور فوتوسيشن «فتاة سقارة» سلمى الشيمى

الصور

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الفنان محمد عبدالحليم يكشف حقيقة عدم إيجاد فرص عمل (صور)

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020

موريتانيا تطلق إذاعة ثقافية لمواجهة خطابات الكراهية والتطرف

حديقة حيوان كندية تعيد زوجين من الباندا إلى الصين لنقص الخيزران

تدمير غابات الأمازون بالبرازيل يقفز لأعلى مستوى في 12 عاما

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
لواء. محسن الفحام
لعن الله من يُوقظها
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم

التحليل اللسانى للشعر السياسى جديد الباحث تحسين فاضل

أشرف الصباغ فى ضيافة «إقرأ معانا».. الليلة

الليلة.. حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية