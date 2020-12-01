رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الإفريقى يعقد منتدى حول تأثير كورونا على حرية تنقل الأشخاص

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:33 ص
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
ا ش ا
طباعة
عقد الاتحاد الإفريقي، "المنتدى القاري حول تداعيات كورونا على حرية تنقل الأشخاص"، عبر وسائل التواصل المرئي، من خلال إدارة الشئون السياسية التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وجرت -خلال المنتدى- مناقشة الأفكار والخبرات، والمشاركة الجماعية في تعزيز حرية تنقل الأشخاص في إفريقيا، والقيام بذلك بأمان وسط جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأشار الاتحاد الإفريقي -في بيان- إلى أن المنتدى استهدف دراسة أفضل سبل تمكين الدول أعضاء الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية من التفكير في آثار الجائحة على حرية التنقل، وضمان التدابير والإرشادات لتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات التي تعزز حركة الأشخاص في إفريقيا.

وأكد البيان أن، المنتدى سعى لفهم التحديات والفرص والآليات المقترحة لضمان السلامة أثناء التنقل، وعمليات إعادة الفتح والإغلاق في بعض المناطق، واقتراح كيفية التعامل مع هذه السياسات بشكل أفضل، للإسهام في تجنب التداعيات السلبية للجائحة على منطقة التجارة الحرة القارية، والقطاع الخاص، وحركة سفر المواطنين التي تأثرت بالوباء.

موضوعات متعلقة

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2020 - 2021 والأسعار النهائية

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

بكفالة 200 جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين بإلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

الصور

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الصحة: 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 وفاة

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

حديقة حيوان كندية تعيد زوجين من الباندا إلى الصين لنقص الخيزران

تدمير غابات الأمازون بالبرازيل يقفز لأعلى مستوى في 12 عاما

عروض مسرحية عبر الهاتف لتجنب كورونا

وكالة بيئية: «بروكسل» في طريقها لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2020

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
لواء. محسن الفحام
لعن الله من يُوقظها
المزيد

الثقافة

«حكايات لها معنى».. قصص مستوحاة من واقع الحياة

«روشتة علاج لبناء الشخصية المصرية» بمكتبة القاهرة الكبرى

مدير التصوير محسن أحمد بضيافة بيت السنارى.. الليلة

في ذكرى وفاة رضوى عاشور.. 3 كتب تروي سيرتها