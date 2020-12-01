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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كولومبيا تعيد فتح حدودها البحرية اليوم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:32 ص
حدودها البحرية في
حدودها البحرية في كولومبيا
وكالات
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أعلنت هيئة الهجرة في كولومبيا، بأنه سيجري إعادة فتح الحدود البحرية للبلاد اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء، مع إبقاء الحدود البرية والنهرية مغلقة حتى 13 يناير من العام المقبل، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأغلقت كولومبيا حدودها بعد منتصف مارس الماضي، حيث سجل البلد الواقع في امريكا اللاتينية حتى الآن أكثر من 3ر1 مليون حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا، وأكثر من 500ر36 حالة وفاة ولم يشمل قرار إغلاق الحدود البرية والنهرية لكولومبيا نقل البضائع والمساعدات الإنسانية وحالات القوة القاهرة.

ولم يؤثر كذلك قرار إغلاق الحدود على حركة الطيران الدولية، التي تم استئنافها في سبتمبر الماضي.

كما يجوز للأجانب عبور الحدود عائدين إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وتستضيف كولومبيا حوالي 7ر1 مليون مواطن فنزويلي، حيث فر الغالبية العظمى منهم هربا من الأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة في بلادهم.

وقد عاد أكثر من 100 ألف مواطن فنزويلي إلى بلادهم خلال الوباء، لكن العديد منهم بدأوا في التوافد مرة أخرى إلى كولومبيا.

وحذر مدير هيئة الهجرة الكولومبية خوان فرانسيسكو إسبينوزا، من استخدام طرق دخول غير مشروعة وخطيرة لتفادي مراقبة الحدود.

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