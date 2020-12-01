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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بيع أطلس بحار يعود لـ عام 1586 بـ325 ألف يورو فى ألمانيا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:59 ص
مزايدة
مزايدة
وكالات
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أعلنت دار (كيترر كونست) للمزادات في هامبورج شمال ألمانيا مساء الاثنين عن بيع أطلس بحار ثمين يعودإلى عام 1586 بقيمة 325 ألف يورو.

وأوضحت الدار أن عارضا من بريطانيا فاز بشراء الأطلس الذي رسمه الملاح ورسام الخرائط الهولندي لوكاس يانتسون فاجهينير.

ويعتبر خبراء الأطلس النادر "علامة فارقة في رسم الخرائط البحرية".

يذكر أن هذا العمل الذي يحمل اسم "منظار ناوتيكوم" هو أول إصدار لاتيني لكتاب صدر قبل ذلك بعنوان "مرآة الملاحة"، ويحتوي على خريطة شاملة لأوروبا و44 خريطة جزئية تصور سواحل البلطيق والأطلنطي وبحر الشمال في أوروبا بشكل شبه تام.

وأوضحت بيانات الدار أن سعر الكتاب تم تقديره في البداية بـ 180 ألف يورو، وكانت هذه النسخة موجودة لمدة زادت عن عشرين عاما ضمن مجموعة هولندية خاصة.

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