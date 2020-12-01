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الثقافة

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:11 ص
مسابقة المواهب الذهبية
مسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم
نضال ممدوح
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اختتمت بمسرح الجمهورية فعاليات الدورة الثالثة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، والتي نظمتها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم"، ودار الأوبرا المصرية.

تضمن برنامج الحفل أغنية من جوة القلب إهداء المايسترو د. مدحت عبدالسميع، ألحان الموسيقار محمود طلعت، وكلمات الشاعر حسن عطية، وغناء الفنانة ثريا حشاد، يا إنسانية أداء فريق قلب يسوع٬ وصبري عليك طال٬ برضاك وغيرها.

عقب ذلك توزيع شهادات التقدير والجوائز وكانت كما يلي: شهادة شكر وتقدير لأصحاب عمل (جوة القلوب)، ثم تكريم لجنة التحكيم.

أعقب ذلك اعلان جوائز الدورة الثالثة من المسابقة، حيث حصل في مسابقة الغناء الفردي (بصري وحركي): المركز الأول عمر زكريا عبدالرحمن (جمعية دنيتنا للمكفوفين)، المركز الثاني عبدالله محمود رزق ( جامعة المنصورة)، المركز الثاني مكرر هبة عزمي (جمعية دنيتنا للمكفوفين)، المركز الثالث أحمد يسري، المركز الثالث مكرر صفاء مصطفي ابراهيم ( جمعية دنيتنا للمكفوفين).

في مسابقة الغناء الفردي (ذهني): حصل على المركز الأول محمود عبدالرازق (فرقة ران)، المركز الثاني عاصم محمد عبداللطيف (دار الأوبرا)، المركز الثاني مكرر أحمد الشيخ، المركز الثالث أحمد عاصم (مدرسة سما الدولي)، المركز الثالث مكرر مريم طارق (دار الأوبرا).

وفي فرع مسابقة العزف الفردي (بصري): حصل على المركز الأول عمر حسن أحمد (أورج)، المركز الأول مكرر أحمد عيد (ناي)، المركز الثاني سارة أحمد (أورج)، المركز الثالث ياسمين كشك (أورج).

في فرع مسابقة العزف الفردي (ذهني): حصل على المركز الأول نيرة عاصم (فلوت)، المركز الثاني دويتو أشرف وعادل محمود (طبلة ودف)، المركز الثالث يمني محمد (أورج)، المركز الثالث مكرر عمر الشناوي (درامز).

فرع مسابقة الغناء الجماعي (بصري): حصل على المركز الأول فريق كورال نور بالإسكندرية (جمعية دنيتنا للمكفوفين)، المركز الثاني فريق كورال قلب يسوع.

كما منحت لجنة التحكيم شهادات مشاركة لكل من: محمود حنفي (غناء فردي حركي) جامعة الأزهر، محمد محمد عادل ـ شرف عادل غناء فردي (دار الأوبرا)، فريق كورال أبناء المعادي (غناء جماعي ذهني)، أحمد هاني (عزف فردي بصري)، عبدالرحمن أحمد (عزف فردي ذهني)، حسناء عبدالرؤوف (عزف سمعي)، حمادة هواري ـ نورهان نصر (عزف سمعي)، ومصطفى أحمد (غناء فردي ذهني).
مسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم
مسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم
مسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم
مسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم
مسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم
مسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم
مسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم
مسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم

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