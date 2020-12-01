رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف حقيقة فيديو إدعاء سيدة التحرش بنجلتها فى أسوان

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات تعمل بالخارج - متحدثة من الدولة التى تعمل بها - تناشد فيه الأجهزة الأمنية حماية نجلتها بدعوى تعرضها لواقعة تحرش بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وبالفحص تبين عدم صحة إدعاء المذكورة، وأن الواقعة لا تتعدى كونها مشاجرة، حيث إنه أثناء سير كريمتها رفقة والدها بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، حدثت مشادة كلامية بينها وبين أحد الأشخاص، وقامت بالتعدى عليه بالضرب "دون حدوث إصابات"، وتم التصالح فيما بينهما فى حينه، وتضررت من شخص آخر لقيامه بالتلفظ بألفاظ خادشه للحياء والتعدى عليها بالضرب.

وتم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل اتهامها له لتدخله لفض المشاجرة بينها وبين الأول، وبإستدعاء والد الفتاة أيد ما جاء بأقوال كريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المذكورة للإدلاء بمعلومات كاذبة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلمى الشيمي: دفعت 1500 جنيه لموظفي الآثار لتصوير «سيشن سقارة»

مصور سيشن هرم سقارة: «التصوير فكرتها وإنتوا مكبرين الحوار»

القبض على سلمى الشيمي فتاة جلسة تصوير سقارة

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2020 - 2021 والأسعار النهائية

الصور

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الصحة: 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 وفاة

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

حديقة حيوان كندية تعيد زوجين من الباندا إلى الصين لنقص الخيزران

تدمير غابات الأمازون بالبرازيل يقفز لأعلى مستوى في 12 عاما

عروض مسرحية عبر الهاتف لتجنب كورونا

وكالة بيئية: «بروكسل» في طريقها لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2020

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
لواء. محسن الفحام
لعن الله من يُوقظها
المزيد

الثقافة

«حكايات لها معنى».. قصص مستوحاة من واقع الحياة

«روشتة علاج لبناء الشخصية المصرية» بمكتبة القاهرة الكبرى

مدير التصوير محسن أحمد بضيافة بيت السنارى.. الليلة

في ذكرى وفاة رضوى عاشور.. 3 كتب تروي سيرتها