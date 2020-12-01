كشف حقيقة فيديو إدعاء سيدة التحرش بنجلتها فى أسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات تعمل بالخارج - متحدثة من الدولة التى تعمل بها - تناشد فيه الأجهزة الأمنية حماية نجلتها بدعوى تعرضها لواقعة تحرش بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.وبالفحص تبين عدم صحة إدعاء المذكورة، وأن الواقعة لا تتعدى كونها مشاجرة، حيث إنه أثناء سير كريمتها رفقة والدها بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، حدثت مشادة كلامية بينها وبين أحد الأشخاص، وقامت بالتعدى عليه بالضرب "دون حدوث إصابات"، وتم التصالح فيما بينهما فى حينه، وتضررت من شخص آخر لقيامه بالتلفظ بألفاظ خادشه للحياء والتعدى عليها بالضرب.وتم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل اتهامها له لتدخله لفض المشاجرة بينها وبين الأول، وبإستدعاء والد الفتاة أيد ما جاء بأقوال كريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المذكورة للإدلاء بمعلومات كاذبة.