«هجمة مرتدة» يدخل غرف المونتاج واستئناف التصوير خلال أيام

بدأ المخرج أحمد علاء، اليوم الإثنين، عمليات مونتاج الحلقات الأولى من مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢١.وقال علاء - إنه من المقرر أن يستأنف تصوير المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي بدأ فيه عمليات المونتاج بعد انتهائه من تصوير أكثر من ٦٠ % من مشاهد المسلسل."هجمة مرتدة" بطولة الفنان أحمد عز الذي يجسد دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات إحدى الدول الأجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى، ليخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.