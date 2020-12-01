مدير التصوير محسن أحمد بضيافة بيت السنارى.. الليلة

تعقد ببيت السنارى الأثري بالسيدة زينب٬ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "أهمية الظلال في صناعة الصورة الناجحة"، تدور الندوة حول أهمية الظلال في صنع الصورة الناجحة من خلال التعريف بعملية القياس الضوئي وإبداع النسب بين مصادر الإضاءة.مهارة المصور تكمن في قدرته على الرسم بالنور الأبيض ومعرفة ضوابط التعبير بالألوان ومحاكاة تأثير المصادر والفرق ما بين الضوء والنور، بالإضافة إلى مصادر الإضاءة الطبيعية والصناعية ذات الكم المنخفض وتأثيرها على جماليات الصور، وهو عمل بالغ الاحترافية تتجلى فيه الخبرة الفنية والعملية.يلقي المحاضرة المخرج والمصور السينمائي المصري الكبير محسن أحمد٬ مصور الساعات الساحرة، الذي بدأ حياته المهنية مصورًا في فيلم «صديقي الوفي» عام 1984، وشارك بعدها في أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا ما بين مصورًا ومديرًا للتصوير.