العثور على جثة «حارسة مصنع» مكبلة اليدين فى القيوبية

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية واقعة بشعة، حيث تم العثور على "حارسة مصنع" موثقة ومكبلة اليدين والقدمين من الخلف، وذلك لسرقة مالك المصنع.وتلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "سيدة" 55 سنة، حارسة بمصنع، داخل إحدى غرف المصنع مكبلة اليدين والقدمين من الخلف بشريط قماش، ومعصوبة العينين ومكممة الفم بإيشارب، ووجود كسر بباب مكتب مالك المصنع وبعثرة محتوياته، وسرقة سيارة خاصة بمالك المصنع و2 شاشة تليفزيون و20 ألف جنيه.وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبى الواقعة، حيث تبين أن وراءها عامل بالمصنع، 40 سنة، وشقيقه 38 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا بارتكابهما الواقعة.وأقرّ المتهم الأول أنه نظرا لعمله بالمصنع محل الواقعة عقد العزم على سرقته، واتفق مع شقيقه على ارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة وبالاشتراك مع شقيقه، دخلا للمصنع باستخدام نسخة من مفتاح البوابة الرئيسية أعدها مسبقا، وكسر باب مكتب المالك للاستيلاء على المسروقات.وعقب ذلك قاما بالاختباء داخل الغرفة محل العثور على الجثة حتى الصباح، خشية ضبطهما ليلا، إلا أنهما فوجئا بدخول المجنى عليها، فقاما بتكبيلها وتكميمها للسيطرة عليها، إلا أنها توفيت فهربا بالمسروقات باستخدام السيارة المستولى عليها، وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء باعترافات شقيقه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات.وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالتهم لنيابة العبور التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.