188 وفاة جديدة و31219 إصابة بكورونا فى تركيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا اليومية في البلاد سجلت رقما قياسيا لليوم الثامن على التوالي الإثنين، بواقع 188 وفاة في الـ24 ساعة الماضية.وبلغ إجمالي الوفيات، مساء الإثنين، في تركيا منذ بداية الوباء في شهر مارس 13746 حالة وفاة، فيما وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 31219.وعلى مدى أربعة أشهر أبلغت تركيا فقط عن حالات أعراض، لكنها أبلغت منذ الأربعاء الماضي عن جميع الحالات، فيما لا تزال بيانات العدد الإجمالي للحالات غير متوفرة.