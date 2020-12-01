رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

188 وفاة جديدة و31219 إصابة بكورونا فى تركيا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:53 ص
كورونا فى تركيا
كورونا فى تركيا
أ ش أ
طباعة
أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا اليومية في البلاد سجلت رقما قياسيا لليوم الثامن على التوالي الإثنين، بواقع 188 وفاة في الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الوفيات، مساء الإثنين، في تركيا منذ بداية الوباء في شهر مارس 13746 حالة وفاة، فيما وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 31219.

وعلى مدى أربعة أشهر أبلغت تركيا فقط عن حالات أعراض، لكنها أبلغت منذ الأربعاء الماضي عن جميع الحالات، فيما لا تزال بيانات العدد الإجمالي للحالات غير متوفرة.

موضوعات متعلقة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2020 - 2021 والأسعار النهائية

مصدر حكومي يرجح مد فترة التصالح بمخالفات البناء شهرا جديدا

الصور

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الصحة: 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 وفاة

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

حديقة حيوان كندية تعيد زوجين من الباندا إلى الصين لنقص الخيزران

تدمير غابات الأمازون بالبرازيل يقفز لأعلى مستوى في 12 عاما

عروض مسرحية عبر الهاتف لتجنب كورونا

وكالة بيئية: «بروكسل» في طريقها لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2020

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
لواء. محسن الفحام
لعن الله من يُوقظها
المزيد

الثقافة

«حكايات لها معنى».. قصص مستوحاة من واقع الحياة

«روشتة علاج لبناء الشخصية المصرية» بمكتبة القاهرة الكبرى

مدير التصوير محسن أحمد بضيافة بيت السنارى.. الليلة

في ذكرى وفاة رضوى عاشور.. 3 كتب تروي سيرتها