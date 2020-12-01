سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 1-12-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:30 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 1-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
وعلي المستوي المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلي المصري وبنك الاستثمار العربي، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي.
أسعار الدينار الكويتي
كما واصل سعر الدينار استقراراه أمام الجنبه ليسجل في بنك تنمية الصادرات للشراء 51.50 جنيه وللبيع 48.51، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.50 جنيه وللبيع 47.52، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.03 جنيه وللبيع 48.46، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 48.62، وفي مصرف ابوظبي الاسلامي سجل للشراء 51.50 جنيه وللبيع 48.39، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.50 جنيه وللبيع 47.52، أما في البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 51.42 جنيه وللبيع 48.59.
وعلي المستوي المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلي المصري وبنك الاستثمار العربي، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي.
سعر الدينار الكويتي اليومارتقع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.49 جنيه وللبيع 48.39، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.49 جنيه وللبيع 51.04، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 48.20، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه ولبيع 48.37، وفي المصرف المتحد ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.49 جنيه ولبيع 47.30، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.45 جنيه وللبيع 48.59، أما في بنك المارات دبي الوطني فسجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.92.
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 1-12-2020 في البنوك المصريةوفي بنك وفا التجاري استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 51.46 جنيه وللبيع 51.04، وفي البنك الاهلي المتح دسجل للشراء 50.93 جنيه وللبيع 48.25، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.50 جنيه وللبيع 48.26، وفي بنك التنمية الصناعية استقر سعر الدينار أمام ابجنيه ليسجل للشراء 51.48 جنيه وللبيع 47.59.
أسعار الدينار الكويتي
كما واصل سعر الدينار استقراراه أمام الجنبه ليسجل في بنك تنمية الصادرات للشراء 51.50 جنيه وللبيع 48.51، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.50 جنيه وللبيع 47.52، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.03 جنيه وللبيع 48.46، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 48.62، وفي مصرف ابوظبي الاسلامي سجل للشراء 51.50 جنيه وللبيع 48.39، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.50 جنيه وللبيع 47.52، أما في البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 51.42 جنيه وللبيع 48.59.