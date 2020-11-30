طارق شوقي: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية لجميع الطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة المقبلة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل.وكتب «شوقي» عبر حسابه في «فيسبوك»: «قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل».وأضاف: «سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيًا وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيًا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات وذلك توخيًا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع».وتابع: «أما طلاب الإعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليًا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام».