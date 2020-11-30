«رياضة أسوان» تنظم مسابقة للخط العربى بمشاركة 25 شابًا وفتاة (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، مسابقة الخط العربي ضمن خطة نادي ملتقى الشباب بأسوان، بمركز شباب بدر، وذلك بحضور المحكم انتصار محمد أحمد، معلم أول خط عربي، ومشاركة أعضاء نادي ملتقى الشباب بأسوان، وعددهم ٢٥ شاب وفتاة.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وتحت إشراف منسقة النادي سحر صابر جاد الرب، ومشرفة النادي إيناس فتحي حمزة.