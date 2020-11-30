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مصر

تحرير 10 محاضر تموينية منوعة بكفر الشيخ

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:45 م
محاضر تموينية
محاضر تموينية
نرمين محمود الدهان
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تمكنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ من تحرير 10 محاضر منوعة ما بين محاضر لمخابز لنقص رغيف الخبز 12 جراما، وتوقف مخبز عن الإنتاج، ومحضر لـ"م. ف. أ "، صاحب محل جزارة بقرية أبو سكين مركز الحامول، لمخالفته ذبح وعرض وبيعه لحوم بلدية خارج المجازر الحكومية، وعدم إعلان مطعم ومشروبات عن الأسعار التى يقوم بعرضها للجمهور.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، أن الحملة جاءت بناء على توجيهات المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف ياسر محمدين، مدير إدارة تموين الحامول.

وأضاف الهابط، في بيان له، كما حررت الحملة محضرًا لصاحب قهوة ومطعم، لمخالفته عدم الإعلان عن الأسعار، وتبديد صاحب نشاط تعبئة مواد غذائية بناحية 40 الشراقوة مركز الحامول لحرز عبارة عن 300 كرتونة زيت معبأ، و2000 لتر زيت سائب بإجمالى مبلغ وقدره 50000 ألف جنيه، ومحضر لصاحب مصنع مواسير بلاستيكية بناحية غرب تيره مركز الحامول لتبديده حرز عبارة عن 150 شيكارة بلاستيك خام بإجمالى مبلغ وقدره 48750 جنيها، وصاحب محل جزارة بمدينة الحامول وذلك لتبديده حرز عبارة عن 10 كيلو لحوم بلدية، ومحضر صاحب محل جزارة بمدينة الحامول لتبديده حرز عبارة عن 10 كيلو لحوم بلديه، تحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.

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