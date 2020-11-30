واشنطن ترحب بتصنيف لاتفيا حزب الله منظمة إرهابية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، ترحيب الولايات المتحدة بإعلان دولة لاتفيا تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.وقالت الخارجية الأمريكية في بيان مساء اليوم، إنه تواصل دعوتها لجميع لدول لمنع نشاط حزب الله ومموليه ومجنديه من العمل على أراضيها.وأعلنت لاتفيا في وقت سابق عن تصنيف حزب الله منظمة إرهابية وحظر أنشطته على أراضيها ومنع مواطنيها من التعامل معها.وصنفت العديد من الدول الأوروبية والأمريكية حزب الله جماعة إرهابية استجابة لحملة أمريكية قوية ضد الحزب لعلاقته بإيران واستمراره بتهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط واستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.