الشناوي يحكي لحظة هز «شيكابالا» لشباكه في نهائي إفريقيا (فيديو)

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي عن لحظة هدف شيكابالا في مرماه، قائلاً:"في الأوقات دي لازم أكون هادي، أنا عندي 90 دقيقة".





أضاف الشناوي، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الاثنين: "كنا عاملين سيناريو للماتش قبله بأن من الممكن أن يدخل فينا جول في أول خمس دقائق، مضيفًا: "ده الكلام اللي كان مع اللعيبة، فهل هنبقى واقفين على رجلينا وواثقين من نفسنا ولا لأ".







