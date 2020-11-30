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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

6 مصابين بحادث تصادم في بني سويف

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:39 م
حادث تصادم في بني
حادث تصادم في بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 6 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين على طريق بني سويف الأزهري، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير الأمن، إخطارا من شرطة النجدة بتصادم دراجتين بخاريتين بطريق بني سويف الأزهري، ونتج عنه إصابة: أدهم كامل زكي، 24 سنة، منى عثمان علي، 35 سنة، أحمد محمد حسانين، 25 سنة، انتصار كمال خميس، 40 سنة، مهاب حسين كمال الدين كامل، 4 سنوات، عبدالرحمن عادل حسين، 35 سنة.

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