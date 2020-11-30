6 مصابين بحادث تصادم في بني سويف

أصيب 6 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين على طريق بني سويف الأزهري، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.تلقى اللواء محمد مراد، مدير الأمن، إخطارا من شرطة النجدة بتصادم دراجتين بخاريتين بطريق بني سويف الأزهري، ونتج عنه إصابة: أدهم كامل زكي، 24 سنة، منى عثمان علي، 35 سنة، أحمد محمد حسانين، 25 سنة، انتصار كمال خميس، 40 سنة، مهاب حسين كمال الدين كامل، 4 سنوات، عبدالرحمن عادل حسين، 35 سنة.