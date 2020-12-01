براتب 2000 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب عاملات بشركة بأسيوط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات التعبئة والتغليف بأسيوط، وبراتب يصل إلى 2000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 عاملة تعبئة وتغليف، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل متوسط.وعلى من ترغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01101363030 أو 0110134303، أو التوجه لمقر الشركة في أسيوط، المدينة الصناعية، أبنوب.