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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«قبلة» ساخنة لـ«أبو الهول».. أفعال خادشة تحدث يوميًا بالأهرامات (صور)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:53 م
ميرفت أمين تقبل رمسيس
ميرفت أمين تقبل رمسيس الثاني
إسلام جمال
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أثارت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب جلسة تصوير لها وهى ترتدي ملابس فرعونية وصفت بـ«المثيرة»، بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وظهرت عارضة الأزياء في الصور بفستان، يرى البعض أنه غير لائق ويُسيئ للحضارة والتاريخ المصري.

لكن «الشيمي» ليست الأولى التي التقطت صور جريئة أمام أبوالهول والأهرامات، فهناك مشاهير سبق وأن التقاطوا صورًا تحمل طابع السحر والجرأة في الوقت نفسه بحضرة الحضارة الفرعونية القديمة.

«حب وقبلات» بالزي الإفريقي أمام الهرم

اختار ثنائي من جامبيا، توثيق لحظات حبهما في مصر، حتى تكون شاهدة على خطبتهما من خلال جلسة تصوير في الأهرامات.
وأظهرت الصور ارتداء الثنائي للزي الإفريقي، مع لقطات لأحضان وقبلات بينهما.
حب وقبلات بالزي الأفريقي
حب وقبلات بالزي الأفريقي
«ريتشي».. عارضة أزياء شبه عارية أمام أبو الهول

نشرت عارضة أزياء أمريكية، في وقت سابق، من أصول أفريقية، عددًا من الصور ارتدت خلالها ملابس جريئة أمام أهرامات الجيزة، بزعم الترويج للسياحة على هامش زيارتها لمصر.

وظهرت عارضة الأزياء والتي تُدعى ريتشى آن روشيل، خلال جلسة التصوير التى أجرتها أثناء زيارتها لمصر، وهى ترتدى ملابس جريئة ومن خلفها أهرامات الجيزة، وأبو الهول.
ريتشي
ريتشي
إيطالية في حضرة أبو الهول

وأثارت عارضة أزياء إيطالية في تسعينات القرن الماضي، الجدل بـ«فوتو سيشن»، ظهرت فيه ترتدي «جلابية»، مع وجود مشاهد تُوحي بالإغراء في حضرة أبو الهول.
إيطالية في حضرة أبو
إيطالية في حضرة أبو الهول
نجوي فؤاد بـ«شمسية» أمام الهرم الأكبر

من اللقطات التي أثارت الجدل في الأهرامات، كانت جلسة تصوير للراقصة نجوى فؤاد، حيث أظهرتها الصورة كأنها عارية فقط أمامها شمسية روز تداري بها جسدها الذي ظهر ملفتًا.
نجوي فؤاد
نجوي فؤاد
«وصلة رقص» سامية جمال

تعتبر الراقصة سامية جمال من أوائل الذين كانت لهم جلسات تصوير في حرم الأهرامات.
وارتدت سامية جمال بدلة رقص مكشوفة، مع وضعيات صور إغرائية في جلسة تصوير بالمنطقة.
سامية جمال
سامية جمال
قمر والحصان في حرم الفراعنة

تعتبر «قمر» من المغنيات اللاوتي يثرن الجدل بسبب ملابسهن الكاشفة، ولكن هذه المرة أحضرت الحصان، ونشرت صور من أمام هرم خوفو، وهى ترتدي عباءة سوداء مفتوحة.
«قبلة» ساخنة لرمسيس الثاني

بهدف الترويج للسياحة الفرعونية، كانت للفنانة ميرفت أمين، دورًا في الجذب السياحي، لكن على طريقتها الخاصة، حيث اختارت تقبيل فم تمثال الملك الفرعوني الناعم.
ميرفت أمين
ميرفت أمين
بلجيكية عارية

أثارت موديل بلجيكية الجدل، بعدما تم تصويرها من قبل مصور أسترالي، عارية بالكامل بمحيط الأهرامات.
واحتجز الأمن المصور والعارضة، ليتبين أن الأمر جاء في إطار التجهيزات الدعائية لماركة نظارات شهيرة.
بلجيكية عارية
بلجيكية عارية

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