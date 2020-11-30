«حماس» تشيد بدعم الرئاسة المصرية.. وتؤكد تجاوبها معها لإتمام المصالحة

أعرب طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن تقديره لبيان الرئاسة المصرية الذي صدر صباح اليوم عقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني الرئيس محمود عباس.وأضاف النونو في بيان صحفي مساء اليوم الإثنين: نرحب ببيان الرئاسة المصرية الذي صدر في أعقاب لقاء الرئيسين المصري والفلسطيني، والذي أكدت فيه الرئاسة المصرية على استمرار جهود مصر الشقيقة في تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة، وصولا إلى إنهاء معاناة الحصار بما يعكس طبيعة العلاقة الراسخة بين مصر والشعب الفلسطيني.وتابع النونو: كما نرحب بتأكيد مصر على استمرار الجهود من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، ونؤكد تجاوبنا في الماضي والحاضر مع هذه الجهود المقدرة لتحقيق وحدة شعبنا وإنهاء الانقسام وبناء المرجعيات القيادية والوطنية والسياسية على أساس الشراكة في الإدارة والقرار.