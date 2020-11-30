«دور الإعلام في المجتمع» ندوة لـ شريف عامر في روتاري الإسكندرية

استضاف نادي روتاري إسكندرية النزهة، برئاسة الدكتور محمد علي يوسف، الإعلامي الكبير شريف عامر في ندوة اليوم الاثنين بعنوان «دور الإعلام وتأثيره في توجيه اتجاهات أي مجتمع».حضر الندوة العديد من أعضاء نوادي الروتاري بالإسكندرية، وعدد من أعضاء النوادي الاخرى، والعديد من رموز المجتمع السكندري والشباب.وفتح النقاش بين الشباب السكندري والإعلامي شريف عامر، حيث تميزت الندوة الندوة بالنقاش الواعي، والإجابات على العديد من الأسئلة الشائكة منها في مجالات مختلفة.وتطرق «عامر» خلال اللقاء بالحديث عن كواليس برنامجه والعديد من المواقف التي حدثت ابان أحداث يناير 2011، وحتى الآن.