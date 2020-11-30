إصابة طفلة سورية برصاص مصدره قاعدة أمريكية بالحسكة

أصيبت طفلة سورية، برصاص مصدره قاعدة أمريكية في مطار الشدادي بريف الحسكة الجنوبي فيما لا تزال تلقى العلاج في أحد المستشفيات.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الاثنين أن الطفلة نقلت إلى أحد المشافي بعد إصابتها يوم أمس، وخضعت لعملية جراحية، فيما لا يزال وضعها الصحي غير مستقر حتى الآن.وقال المرصد إن قوات متعددة بعض منها ضمن نفوذ قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كالقوات الروسية، والتحالف الدولي إضافة إلى القوات التركية في شمال المحافظة يتواجدون في محافظة الحسكة.ونوه المرصد السوري إلى أنه في 18 نوفمبر الجاري أصيب مزارعين برصاص القوات التركية، أثناء عملهم في بذار أراض زراعية قرب قريتي مزرا باني ومزرا خواري الحدوديتان بريف بلدة المالكية في الحسكة.