بالأسماء.. تشكيل المكتب التنفيذى للاتحادات الطلابية بتعليم الوادي الجديد

انتهى قطاع التعليم بمحافظة الوادى الجديد، من الإجراءات الخاصة بتشكيل المكتب التنفيذي للاتحادات الطلابية عن العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ للمرحلتين الإعدادية والثانوية تحت رعاية وتوجيهات الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد.واستقبل الدكتور جمال حسن محمد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الإثنين ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠م، وبحضور مصطفى عوض مدير إدارة الخارجة التعليمية، أسرة التربية الإجتماعية بديوان عام المديرية والإدارة التعليمية المختلفة حيث شهد سيادته تنصيب المكتب التنفيذى للاتحادات الطلابية بقطاع تعليم المحافظة عقب إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها والتي أسفرت عن:تشكيل المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية بقيادة الدكتور سمير النيلى رائد عام الاتحادات: المعلمة منى خلف محمد مسئول الاتحادات.الطالب معتز جمال محمد أمين الاتحاد إدارة الخارجة التعليمية، منة عبد المؤمن معوض أمين مساعد إدارة الخارجة التعليمية، شروق محمد فؤاد مقرر اللجنة العلمية إدارة بلاط التعليمي، إهداء على حسين مقرر اللجنة الفنية إدارة باريس التعليمية، باسل عبد المحسن محمد مقرر اللجنة الرياضية إدارة الفرافرة التعليمية، دعاء عصمت فؤاد مقرر اللجنة الاجتماعية إدارة الفرافرة التعليمية، مقرر عمرو ممدوح محمد اللجنة الثقافية إدارة بلاط التعليمية.وكان تشكيل المكتب التنفيذي للمرحلة الإعدادية بقيادة الدكتور جمال حسن محمد أمين عام الاتحاد وأسفرت النتائج عن هذا التشكيل، المعلمة منى خلف محمد مسئول الإتحاد، الطالب محمد محمود عبد الله أمين الاتحاد إدارة الخارجة التعليمية، رحاب عبده حسين الأمين المساعد إدارة باريس التعليمية، محمد صلاح محمد مقرر اللجنة الفنية إدارة الخارجة التعليمية، عمرو عادل محمد مقرر اللجنة الثقافية إدارة الخارجة التعليمية، هالة عبد الحميد شعبان مقرر اللجنة الاجتماعية إدارة الخارجة التعليمية، محمد رمضان معوض مقرر اللجنة الرياضية إدارة الخارجة التعليمية، محمد أنور مقبول مقرر اللجنة العلمية إدارة باريس التعليمية.