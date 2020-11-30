مصادر: لا تهمة جنائية لـ«سلمى الشيمي».. و10 آلاف جنيه تنهي الأزمة

كشفت تحريات مباحث السياحة والآثار، ملابسات القبض على سلمى الشيمي بطلة "فوتو سيشن سقارة" الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت مصادر إن الأجهزة الأمنية تتبعت خطوط سير الفتاة وأماكن تواجدها حتى تمكنت مأمورية من مباحث السياحة والآثار بالجيزة من القبض عليها بتهمة التصوير دون تصريح.وأكدت المصادر أن الموديل سلمى الشيمي لا تواجه تهمة جنائية وإنما مخالفة تصوير دون تصريح؛ حيث ينص قانون الآثار على عدم منع التصوير داخل المنطقة الآثرية وإنما تستدعى جلسات التصوير الحصول على تصريح دخول معدات التصوير والكاميرات ودفع الرسوم والبالغ قدرها 5 آلاف جنيه.وأضافت المصادر أن الشيمي من المقرر أن تدفع الغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف جنيه ما لم تر جهات التحقيق أية اتهامات أخرى.