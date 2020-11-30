المغرب يسجل 2533 إصابة جديدة بكورونا و57 وفاة

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين 2533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقارنة مع 4115 أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 356 ألفا و336.كما سجلت 57 حالة وفاة جديدة ارتفاعا من 50 أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5846 حالة.وتعافى 2977 مصابا، ليصل عدد المتعافين من كوفيد-19 إلى 305 آلاف و291، بنسبة تعافي 85.7 في المائة، بينما بلغت نسبة الوفيات 1.6 في المائة.ويستعد المغرب لبدء عملية تطعيم ضد الوباء في منتصف ديسمبر المقبل.وقالت الحكومة المغربية في وقت سابق إنها طلبت اللقاح من شركتين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.وتستعد لطلب اللقاح من شركات أخرى للحصول على كمية كافية لتطعيم نحو 20 مليون مغربي تتجاوز أعمارهم 18 عاما.وأعلنت السلطات في وقت سابق أن العملية قد تستغرق ثلاثة أشهر، وتستهدف في مرحلة أولى الأطر الصحية ورجال الأمن والتعليم، قبل تعميمها على باقي السكان.