41 وفاة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3260 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 518 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 96 ألفًا و769 حالة.