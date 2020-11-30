41 وفاة جديدة بكورونا في تونس
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:54 م
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3260 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 518 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 96 ألفًا و769 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 518 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 96 ألفًا و769 حالة.