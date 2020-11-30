رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعيب: جامعة العلمين الأهلية صرح تعليمي على أرض مطروح

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:53 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
ياسمين شعيب
طباعة
أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بجامعة العلمين الأهلية كصرح تعليمي جديد يولد على أرض محافظة مطروح، مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالمحافظة وإنشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة ومنها مدينة العلمين الجديدة بما تحتويه من صروح ومنشآت حكومية وسياحية وتعليمية ومنها جامعة العلمين الأهلية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم فى اجتماع مجلس أمناء جامعة العلمين الأهلية بحضور الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين، والدكتورة غادة والى والدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من رجال التعليم بمصر.

وتفقد محافظ مطروح كليات وأقسام الجامعة والتعرف على المنظومة التعليمية المقدمة لطلاب الجامعة، مشيدا بنموذج الجامعة كصرح تعليمي يعد نموذج لجامعة ذكية من الجيل الرابع، والمقامة على مساحة 143 فدانا، وتضم 13 كلية، هي هندسة وعلوم الحاسبات وكلية الأعمال وكلية الدراسات القانونية الدولية وكلية الدراسات العليا وكلية للفنون والتصميم وكلية الهندسة وكلية العلوم وكلية الصيدلة وطب الأسنان والطب وكلية السلامة والضيافة.

وتضم الجامعة أيضا مكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعى بـ400 سرير، وسكن لهئية التدريس وطلاب الجامعة.
شعيب: جامعة العلمين الأهلية صرح تعليمي على أرض مطروح
شعيب: جامعة العلمين الأهلية صرح تعليمي على أرض مطروح
شعيب: جامعة العلمين الأهلية صرح تعليمي على أرض مطروح
شعيب: جامعة العلمين الأهلية صرح تعليمي على أرض مطروح
شعيب: جامعة العلمين الأهلية صرح تعليمي على أرض مطروح
شعيب: جامعة العلمين الأهلية صرح تعليمي على أرض مطروح

موضوعات متعلقة

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

مصور سيشن هرم سقارة: «التصوير فكرتها وإنتوا مكبرين الحوار»

رسميًا.. الأهلى يفسخ عقد صالح جمعة

ضبط مصور فوتوسيشن «فتاة سقارة» سلمى الشيمى

الصور

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

حديقة حيوان كندية تعيد زوجين من الباندا إلى الصين لنقص الخيزران

تدمير غابات الأمازون بالبرازيل يقفز لأعلى مستوى في 12 عاما

عروض مسرحية عبر الهاتف لتجنب كورونا

وكالة بيئية: «بروكسل» في طريقها لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2020

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
لواء. محسن الفحام
لعن الله من يُوقظها
المزيد

الثقافة

غدًا.. «روشتة علاج لبناء الشخصية المصرية» بمكتبة القاهرة الكبرى

الحاج على يفتتح معرض كتاب الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

الاثنين.. مناقشة ديوان «صباح هادئ جدًا» بمركز الحرية والإبداع

اتحاد الناشرين يوصي بإجراء مسحة كورونا للمشاركين في المعارض الدولية