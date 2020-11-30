شعيب: جامعة العلمين الأهلية صرح تعليمي على أرض مطروح

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بجامعة العلمين الأهلية كصرح تعليمي جديد يولد على أرض محافظة مطروح، مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالمحافظة وإنشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة ومنها مدينة العلمين الجديدة بما تحتويه من صروح ومنشآت حكومية وسياحية وتعليمية ومنها جامعة العلمين الأهلية الجديدة.جاء ذلك خلال مشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم فى اجتماع مجلس أمناء جامعة العلمين الأهلية بحضور الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين، والدكتورة غادة والى والدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من رجال التعليم بمصر.وتفقد محافظ مطروح كليات وأقسام الجامعة والتعرف على المنظومة التعليمية المقدمة لطلاب الجامعة، مشيدا بنموذج الجامعة كصرح تعليمي يعد نموذج لجامعة ذكية من الجيل الرابع، والمقامة على مساحة 143 فدانا، وتضم 13 كلية، هي هندسة وعلوم الحاسبات وكلية الأعمال وكلية الدراسات القانونية الدولية وكلية الدراسات العليا وكلية للفنون والتصميم وكلية الهندسة وكلية العلوم وكلية الصيدلة وطب الأسنان والطب وكلية السلامة والضيافة.وتضم الجامعة أيضا مكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعى بـ400 سرير، وسكن لهئية التدريس وطلاب الجامعة.