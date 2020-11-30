تحرير 14 مخالفة تموينية متنوعة بمركز مطاي في المنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، 14 مخالفة تموينية متنوعة من خلال حملات تفتيشية ورقابية نظمتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل خدمة المواطنين.قال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية تكثف جهودها لضبط الحالة العامة بالمخابز البلدية والأسواق وأسفرت الحملات عن ضبط 14 مخالفة تموينية منها عدم وجود شهادات صحية، كما تم التحفظ على طن ونصف الطن من الألبان، وكمية من المواد الغذائية (اللحوم) لإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها والتأكد من صلاحيتها من عدمه وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتحويل للجهات المعنية للتحقيق في المخالفات.وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المرور لمتابعة الحالة العامة بالأسواق، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات الواقعة.