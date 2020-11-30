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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

انخفاض نسبة الموظفين العائدين إلى مكاتبهم في أمريكا لـ6ر22%

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:42 م
الموظفين في أمريكا
الموظفين في أمريكا
وكالات
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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم انخفاض نسبة الموظفين الذين عادوا إلى العمل في مكاتبهم في أكبر 10 أحياء تجارية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 25 نوفمبر الحالي إلى 6ر22% من عددهم قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نسبة الموظفين الذين عادوا إلى العمل في المكاتب خلال الأسبوع الماضي تقل بمقدار 7ر3 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق حيث سجل 3ر26% من مستويات ما قبل الجائحة.

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة كاستل سيستمز لتحليل البيانات فإن النسبة الأعلى كانت من نصيب حيب دلاس-فورت وورث أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية حيث بلغت 8ر33% من الموظفين مقارنة بمستويات ما قبل تفشي الجائحة.

في الوقت نفسه زادت نسبة المكاتب الخالية المعروضة للإيجار في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 4ر17% مقابل 9ر16% خلال الربع الثالث من العام الماضي و1ر17% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحسب بيانات شركة ريز إنك للتسويق العقاري.

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