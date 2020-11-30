غدًا.. «روشتة علاج لبناء الشخصية المصرية» بمكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثقافية عنوان "روشتة علاج لبناء الشخصية المصرية" فى السادسة من مساء غدا الثلاثاء بمقر المكتبة بالزمالك.ويتحدث فيها الدكتور عمرو ممتاز سلامة، دكتور إدارة الأعمال بجامعة عين شمس، والدكتورة إلهام الغريانى، خبيرة التنمية البشرية وتكوين الذات، ويدير اللقاء ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة.مع الالتزام باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطنين.