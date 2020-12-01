رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 1-12-2020

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:07 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
طباعة
يرصد لكم موقع «الدستور»، في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 1-12-2020.

محليًا، نقدم لكم سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

على المستوى المحلي، يواصل الدرهم الإماراتي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 1-12-2020

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، اليوم، 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وجاء في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وجاء في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وجاء في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

و يأتي الدرهم الأماراتي من خلال فئتين الأولي معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

بكفالة 200 جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين بإلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لواقعة تصوير سلمى الشيمى بمنطقة هرم سقارة

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2020 - 2021 والأسعار النهائية

الصور

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الأكثر قراءة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الفنان محمد عبدالحليم يكشف حقيقة عدم إيجاد فرص عمل (صور)

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020

موريتانيا تطلق إذاعة ثقافية لمواجهة خطابات الكراهية والتطرف

حديقة حيوان كندية تعيد زوجين من الباندا إلى الصين لنقص الخيزران

تدمير غابات الأمازون بالبرازيل يقفز لأعلى مستوى في 12 عاما

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
لواء. محسن الفحام
لعن الله من يُوقظها
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم

التحليل اللسانى للشعر السياسى جديد الباحث تحسين فاضل

أشرف الصباغ فى ضيافة «إقرأ معانا».. الليلة

الليلة.. حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية