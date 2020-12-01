سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 1-12-2020
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
منة سالمطباعة
تباين سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-12-2020، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المحلية.
ويرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة اليوم.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
وجاءفى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 للبيع، بينما استقر في بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، كما سجل في البنك المصري الخليجي، وسجل4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول في بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ووصل في بنك عوده إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء في بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويغطي الريال السعودي بالذهب، كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.
يشار إلى أن الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
ويرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة اليوم.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-12-2020سجل سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وحقق في البنك المصرف المتحد 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
وجاءفى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 للبيع، بينما استقر في بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، كما سجل في البنك المصري الخليجي، وسجل4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول في بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ووصل في بنك عوده إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء في بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويغطي الريال السعودي بالذهب، كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.
يشار إلى أن الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.