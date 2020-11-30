«الأوقاف» تنهي خدمة الإمام والخطيب عبدالرحمن قنديل

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، خدمة عبدالرحمن أحمد قنديل، إمام وخطيب بأوقاف بورسعيد.وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف بورسعيد على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.