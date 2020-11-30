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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عبد الحفيظ: استقالة طبيب الأهلي تأخرت لهذا السبب

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:30 م
جريدة الدستور
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وافق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على قبول استقالة الدكتور خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، بعد سنوات طويلة من الإخلاص والعطاء، بذل خلالها جهدًا كبيرًا، ونال تقدير واحترام الجميع.

 

وقال عبد الحفيظ إن هناك ظروفًا خاصة أجبرت الدكتور خالد محمود على تقديم استقالته، حيث طلب إعفاءه من المهمة لذات الظروف منذ فترة طويلة، ولكن تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أكثر من مرة حال دون قبول الاستقالة، خاصة أنه رفض ترك الفريق وسط الموسم، وهو أمر إيجابي يحسب له بكل المقاييس.

 

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