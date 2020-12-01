أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 1-12-2020
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:33 ص
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» تقرير عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، وأسعار الصرف أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 1-12- 2020، حيث ارتفع بحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.
وتقدم «الدستور» تقرير يومي يتضمن أبرز العملات الأجنبية والعربية على رأسها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي.
وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم الثلاثاء، عند الشراء 15.61 جنيه مصري و15.71 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبى 18.6633 جنيه مصري للشراء و18.8379 جنيه مصري للبيع.
ووصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك تجاري الدولي إلى 20.7707 جنيه مصري عند الشراء، و20.9933 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.2524 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.4169 جنيه مصري.
وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0789 جنيه مصري، وعند البيع 4.1891 جنية مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.3911 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.4913 جنيه مصري.
وقال البنك الأهلي المصري، إن سعر اليورو الأوروبي سجل عند الشراء 18.6394 جنيه مصري، وسجل عند البيع 18.8327 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.7441 جنيه مصري، وعند البيع 20.9995 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0705 جنيه مصري أما عند البيع 4.1836 جنيه مصري.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.5897 جنيه مصري، وعند البيع 51.4258 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسري 17.2227 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.3947 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 1-12-2020
وتقدم «الدستور» تقرير يومي يتضمن أبرز العملات الأجنبية والعربية على رأسها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي.
وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم الثلاثاء، عند الشراء 15.61 جنيه مصري و15.71 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبى 18.6633 جنيه مصري للشراء و18.8379 جنيه مصري للبيع.
ووصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك تجاري الدولي إلى 20.7707 جنيه مصري عند الشراء، و20.9933 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.2524 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.4169 جنيه مصري.
وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0789 جنيه مصري، وعند البيع 4.1891 جنية مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.3911 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.4913 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية في بنك الأهلي المصريواستقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء الموافق 1-12-2020، في البنك الأهلي المصري، حيث سجل اليوم، سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.59 جنيه مصري وعند البيع 15.69 جنيه مصري.
وقال البنك الأهلي المصري، إن سعر اليورو الأوروبي سجل عند الشراء 18.6394 جنيه مصري، وسجل عند البيع 18.8327 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.7441 جنيه مصري، وعند البيع 20.9995 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0705 جنيه مصري أما عند البيع 4.1836 جنيه مصري.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.5897 جنيه مصري، وعند البيع 51.4258 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسري 17.2227 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.3947 جنيه مصري.