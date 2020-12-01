أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 1-12-2020

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 1-12-2020



وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0789 جنيه مصري، وعند البيع 4.1891 جنية مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.3911 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.4913 جنيه مصري.



أسعار العملات الأجنبية في بنك الأهلي المصري واستقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء الموافق 1-12-2020، في البنك الأهلي المصري، حيث سجل اليوم، سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.59 جنيه مصري وعند البيع 15.69 جنيه مصري.



وقال البنك الأهلي المصري، إن سعر اليورو الأوروبي سجل عند الشراء 18.6394 جنيه مصري، وسجل عند البيع 18.8327 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.7441 جنيه مصري، وعند البيع 20.9995 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0705 جنيه مصري أما عند البيع 4.1836 جنيه مصري.



وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.5897 جنيه مصري، وعند البيع 51.4258 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسري 17.2227 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.3947 جنيه مصري.