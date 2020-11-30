الحاج علي يفتتح معرض كتاب الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

افتتح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب والقمص أبرام إيميل وكيل قداسة البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، معرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل الذي يفتح أبوابه للجمهور من اليوم حتى 4 ديسمبر.

وأوضح الحاج أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجهت بإهداء مجموعة من إصدارات الهيئة الحديثة لمكتبة الكاتدرائية استكمالا للمكتبة التي أهدتها وزارة الثقافة للكنيسة العام الماضي.

وبحث الحاج علي مع القمص أبرام أوجه التعاون التي يمكن أن تقام مع مكتبة الكاتدرائية لخدمة روادها، وضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات الهيئة من نشر عام وسلاسل ومكتبة الأسرة وكتب للطفل إضافة إلى الكتب الأجنبية بلغات متعددة.

جدير بالذكر أن الموعد المقرر للافتتاح الخميس 26 نوفمبر لكن نظرا لسوء الأحوال الجوية بالإسكندرية تم تأجيله أربعة أيام.