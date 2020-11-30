حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالغربية

شن قسم الإشغالات بحي أول المحلة الكبرى، حملة إشغالات ليلية لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين بالميادين العامة والشوارع الرئيسية بالتنسيق مع شرطة المرافق.وتم رفع كافة الإشغالات بشوارع (6 أكتوبر - ميدان المشحمة - طريق المحلة المنصورة - خلف شركة النصر للغزل والصباغة - امتداد شارع مصطفى كامل بمنطقة أبو راضي - امتداد شارع مكتب العمل - شارع الجلاء - شارع نادي البلدية - شارع الصياد المتفرع من شارع شكري القوتلي) وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة (عدد ٣٠ شيشة - عدد ٢٢ كرسي خرزان - عدد ٣ ترابيزة بلاستيك - عدد ٣ طقطوقة خشب) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.كما شن حي ثان المحلة حملة إشغالات ليلية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط الشارع وفض إشغالات الطريق العام وذلك بمنطقة (سكة زفتي - السبع بنات - شارع أبو الفضل) وتم التفتيش على الشيشة بالمقاهي والكافيهات وتم مصادرة عدد ( ٨ شيشة - عدد ١٩ كرسي - عدد ٢ ميزان - عدد ٥ لافتات - عدد ٣ ترابيزة ) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.