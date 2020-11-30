«الصحة العالمية» تحذر من «كورونا موسم الأعياد»

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن الأرقام العالمية الجديدة للإصابة بفيروس كورونا انخفضت خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ سبتمبر، ولكن يجب الحفاظ على هذه المكاسب خلال احتفالات نهاية العام.وحذر مدير المنظمة الأممية في مؤتمر صحفي في جنيف من أنه "لا وقت للتهاون، خصوصًا مع اقتراب موسم الأعياد في العديد من الثقافات والدول".وأضاف تيدروس أنه يجب على الناس الاحتفال داخل محيط أسرهم وتجنب التجمع مع العديد من العائلات الأخرى.وتابع "أن التواجد مع الأسرة والأصدقاء لا يستحق تعريضهم أو تعريض نفسك للخطر".ويستند مؤشر الهبوط الأخير في حجم الإصابات إلى انخفاض في أوروبا، بعد فرض عمليات إغلاق وقيود جديدة فى الأسابيع الأخيرة.