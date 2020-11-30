رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شكرى يؤكد لوزير خارجية البحرين دعم مصر لأمن واستقرار الخليج العربى

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:10 م
جريدة الدستور
طباعة
استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري استهلَّ اللقاء بإعادة التأكيد على موقف مصر الداعم للأشقاء في البحرين ولأمن واستقرار الخليج العربي، مضيفًا أن الوزير شكري أشاد خلال اللقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التأكيد على حرص مصر على تعزيزها في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وما تشهده من أحداث متسارعة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الحثيث بين البلدين، حيث عكست المُباحثات بين الوزيرين توافق وجهات النظر إزاء مُجمل القضايا محل الاهتمام المشترك. كما تطرق اللقاء إلى واقعة قيام دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني، حيث تم التأكيد على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية البحريني أكد، من جانبه، على دعم البحرين لكل مُقتضيات الأمن القومي المصري، وعلى تقدير بلاده للدور المصري الداعم للاستقرار في المنطقة، مثنيًا على وتيرة التنسيق المتواصل والتشاور المستمر بين البلدين في إطار وحدة المصير المشترك الذي يجمع بينهما.

موضوعات متعلقة

وكيل فرجانى والمثلوثى يكشف مصير الثنائى مع الزمالك

بكفالة 200 جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين بإلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الأهلى يعلن إصابة لاعب جديد بـ «كورونا»

الصور

image description

تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

image description

افتتاح المعرض الدائم للطلاب بمجمع الخدمات بجامعة المنصورة

image description

«التصالح حياة» تواصل تسديد رسوم جدية التصالح للحالات المستحقة بأسيوط

image description

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط توجه بسرعة الانتهاء من إعداد مقايسة لتطوير سوق السمك

الأكثر قراءة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

الأهلى يعلن إصابة لاعب جديد بـ «كورونا»

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

عروض مسرحية عبر الهاتف لتجنب كورونا

حديقة حيوان كندية تعيد زوجين من الباندا إلى الصين لنقص الخيزران

وكالة بيئية: «بروكسل» في طريقها لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2020

فوز الكاتب إيرفيه دو تيلييه بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ماحيليه ماحيليه
القس. رفعت فكرى
شيكابالا والعقل العنصرى
لواء.حمدى البطران
معرض الكتاب
لواء. محسن الفحام
لعن الله من يُوقظها
المزيد

الثقافة

الحاج علي يفتتح معرض كتاب الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

الاثنين.. مناقشة ديوان «صباح هادئ جدًا» بمركز الحرية والإبداع

اتحاد الناشرين يوصي بإجراء مسحة كورونا للمشاركين في المعارض الدولية

افتتاح معرض «رؤى» للفنان تيسير حامد الأربعاء