«حقوق المنصورة» تحتفل بتخريج الدفعة 43 (صور)

احتفلت كلية الحقوق جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، بتخريج الدفعة 43 بمدرج الدكتور عبد المنعم البدراوى.حضر الحفل الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ‎والدكتور شريف يوسف خاطر عميد الكلية، والدكتور رضا عبدالسلام إبراهيم _ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الله الهوارى_ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.‎وأكد الدكتور رضا عبدالسلام، على اهتمام الكلية ببناء جيل قادر على المنافسة متسلحا بالعلم والثقافة وأن العلم هو النور الإلهى الذى أودعه الله الى البشر، منوها أن الأمم لا تبنى ولا تنهض الا بسواعد أبنائها المخلصين وأن التخرج نهاية لمرحلة قصيرة وبداية لحياة أطول وهى رحلة الحياة العملية كما توجه خلال كلمته بالشكر لجميع الأباء والأمهات لما بذلوه من جهد في سبيل دعم أبنائهم.‎وأوضح الدكتور شريف خاطر، أن الكلية فخورة بتخرج جيل جديد من أبنائها الذين يعدون لبنة أساسية في بناء المجتمع فى مجال الحقوق كما وجّه الشكر خلال كلمته لكل الجهود المخلصة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين لإعداد الخريجين لهذا اليوم المشهود فى حياة كل خريج من أبناء الكلية، مشيرا إلى ضرورة أن يفخر كل طالب بالتحاقه بكلية الحقوق بالجامعة والتى تبوأت مراكز مرموقة ومتقدمة على مستوى الجامعات محليا وإقليميا وفي نهاية كلمته قدم التهنئة لجميع الخريجين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم.‎وأشار الدكتور محمد عطيه البيومي إلى أن الكلية بها قامات علمية قضائية في مصر ولولا ما بذله جيل الرواد بالكلية لما وصل إليه الأجيال الحالية وما يتمتعوا به من سمعة طيبة في الأوساط القانونية كما قدم الشكر والتقدير لكافة أعضاء هيئة التدريس لما قدموه لأبنائهم من الخريجين للوصول لهذا اليوم الهام والمميز في حياة كل طالب علم كما وجه التحية لكل الآباء والأمهات لما قدموه من تضحيات وجهد لرؤية ابنائهم في يوم التخرج كما اوصى الخريجين بصقل ورفع مهاراتهم العلمية والعملية واستكمال المشوار العلمى باستكمال الدراسات العليا بالكلية.