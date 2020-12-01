ردًا على المعارضة.. أردوغان يدافع عن هيمنة قطر على بورصة إسطنبول

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أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، الإثنين، عن بيع صندوق الثروة في تركيا 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار.ودافع أردوغان في خطاب له عن الصفقة، معتبرا أن جهاز قطر للاستثمار له استثمارات في عدة دول وليس في تركيا فقط، وذلك بعد انتقادات حادة من قبل المعارضة ورفض هيمنة نظام قطر على الاقتصاد التركي.واعتبر أردوغان أن قطر ليست وحدها من تُعنى بالاقتصاد التركي، فهناك أمريكا وهولندا والمملكة المتحدة وقطر تأتي في المرتبة الـ17 ضمن هذه الاستثمارات وذلك وفق قناة "trt" التركية.وشكك زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو في حصة الحكومة القطرية من بورصة إسطنبول عقب توقيع اتفاقية جديدة في 27 نوفمبر تم بموجبها بيع حصة من بورصة إسطنبول لقطر، وسأل الحكومة عن سبب عدم إجراء مناقصة للبيع.وجاءت انتقاداته بعد أن وقعت تركيا وقطر 10 اتفاقيات في 26 نوفمبر بما في ذلك بيع 10 بالمئة من بورصة إسطنبول، ولم يحدد الاتفاق المبلغ الذي دفعته قطر في المقابل.