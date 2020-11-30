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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال مكتب تحصيل رسوم ببنى سويف

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:47 م
المتهمين
المتهمين
بنى سويف - محمد حفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية ببنى سويف، اليوم الإثنين، من ضبط شخصين هاجما مكتبًا لتحصيل الرسوم على الطريق بمركز بنى سويف واستوليا على المتحصلات من الموظفين بعد تهديدهم.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا يفيد بقيام ملثمين بالسطو على مكتب لتحصيل الرسوم على الطريق نطاق مركز بنى سويف والحصول على المتحصلات بعد تهديد الموظفين بالسلاح.

وعلى الفور شكلت وحدة مباحث مركز بنى سويف، برئاسة الرائد هشام الخولى، رئيس المباحث، فريق بحث، وتبين أن شخصين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية توقفا أمام المكتب، ودخلا فجأة واستوليا على متحصلات المكتب بعد تهديد الموظفين.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنى سويف من ضبط المتهمين وهما" ح.م"، 26 سنة، و"ع.د"، 26 سنة، وبحوزتهما بندقية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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