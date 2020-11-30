درة تتألق بـ«ملك الألوان» في أحدث إطلالاتها (صور)

تألقت الفنانة درة بأحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث حازت صورها على إعجاب آلاف المتابعين.واختارت درة ارتداء فستان أسود اللون طويل، مكشوف الأكمام، ذا قصة واسعة فى الأسفل، ومزين بالكشاكش، ونسقت مع إطلالتها إكسسورات فضية ناعمة، وأقراط فضية أيضا، فيما جعلت شعرها منسدلا على أكتافها، ولم تتكلف فى وضع المكياج حيث اختارت الألوان النود الناعمة.وعلقت درة عبر حسابها على انستجرام على الصور: "أعلن اليوم بصوت عالٍ للكون أنك على استعداد للتخلي عن النضال وتحمس للتعلم بفرح".مؤخرًا، احتفلت الفنانة درة بحفل زفافها فى 2 نوفمبر الجاري على المهندس هاني سعد في الجونة، وأطلت حينها بفستان من تصميم زهير مراد فى حفل اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين، حيث حضر حفل الزفاف كل من آسر ياسين، خالد الصاوي، يسرا، دنيا سمير غانم، شريف رمزي وزوجته، عمرو يوسف وكندة علوش، وغيرهم من أصدقائها فى الوسط الفني.ونستعرض فى الصور التالية أحدث إطلالة الفنانة التونسية.