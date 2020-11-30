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الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع في نهاية أفضل شهر لها على الإطلاق

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:11 م
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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حقق المؤشر القياسي لسوق الأسهم الأوروبية أكبر مكاسبه الشهرية على الإطلاق بدعم من احتمالات تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا وآمال في لقاح مضاد لـ"كوفيد-19"، لكنه أغلق اليوم الإثنين على انخفاض في ظل تركز الأنظار على مفاوضات اتفاق للتجارة بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وقبل خمسة أسابيع على الموعد النهائي، قال مصدر بالاتحاد الأوروبي إن المحادثات في لندن بين بريطانيا والتكتل في عطلة نهاية الأسبوع كانت "صعبة جدًا".

وتخلى مؤشر الأسهم القيادية في لندن عن مكاسب مبكرة ليغلق على انخفاض 1.6 بالمائة في حين هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدًا بالمائة في نهاية شهر سجل فيه مكاسب بنحو 14 بالمائة.

وكانت المكاسب مدفوعة بآمال في سياسة أمريكية تجارية أكثر استقرارًا في ظل رئاسة جو بايدن ونتائج واعدة للقاحات محتملة رئيسية لفيروس كورونا، أحدثها طلب شركة مودرنا اليوم الإثنين موافقة طارئة أمريكية وأوروبية.

وقفز المؤشر كاك 40 الفرنسي 20 بالمائة هذا الشهر في حين ارتفع كل من المؤشر إيبكس الإسباني ومؤشر بورصة ميلانو في إيطاليا أكثر من 22 بالمائة.

وصعد مؤشرا الأسهم الألمانية والأسهم القيادية في بريطانيا أكثر من 12 بالمائة.

وجاءت أسهم النفط والغاز في مقدمة الخاسرين في أوروبا إذ انخفضت 3.4 بالمائة. ونزلت أسهم توتال وبي.بي ورويال داتش شل نحو خمسة بالمائة في ظل هبوط أسعار الخام نتيجة للضبابية المتعلقة بما إذا كانت أوبك+ ستتفق على تمديد تخفيضاتها الكبيرة للإنتاج في محادثاتها هذا الأسبوع.

وكان أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس 600 سهم بنك ايه.بي.إن أمرو الهولندي الذي هبط 8.9 بالمائة بعدما قال إنه سيستغني عن نحو ثلاثة آلاف وظيفة بحلول 2024.

وقفز سهم سيلترونيك الألمانية لرقائق السليكون 7.6 بالمائة بعدما قالت إنها في مرحلة متقدمة من محادثات لشراء جلوبال ويفرز التايوانية في صفقة بقيمة 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار).

وتخلى المؤشر داكس الألماني عن مكاسبه عند الإغلاق لينهي الجلسة على تراجع 0.3 بالمئة. وكانت أسهم شركات السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية الأكثر تراجعًا.

وأظهرت بيانات اليوم الإثنين أن خفضًا حديثًا لضريبة القيمة المضافة دفع أسعار المستهلكين إلى مزيد من التراجع على أساس سنوي في نوفمبر.

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