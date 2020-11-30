غدا.. جلسة جدول تحت التمرين للمؤجلين بنقابة الصحفيين

تعقد لجنة القيد في نقابة الصحفيين جلستها للمتقدمين لجدول تحت التمرين من المؤجلين، يومي الثلاثاء والأربعاء.وكانت اللجنة برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، قررت فتح الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين في الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ لاستكمال الأوراق، والتي تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التأمينات، وذلك تمهيدا لانعقاد اللجنة المقرر غدًا.وأكد خالد ميري وكيل النقابة أن اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، وأن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين أسئلة تحريرية بالإضافة للأسئلة الشفوية المعتادة، وذلك استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة فى اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة.