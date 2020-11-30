جامعة الفيوم: تسليم مشروع كلية الآثار للجنة دعم وتطوير الفاعلية التعليمية

سلّم الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم، مشروع كلية الآثار للجنة تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية (SDEE) والممول من إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد- وحدة إدارة المشروعات- بوزارة التعليم العالي، بحضور الدكتور محمد كمال خلاف، منسق المشروع، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس ومديرة إدارة الكلية، وذلك اليوم الإثنين.صرح عاطف منصور أن اللجنة قامت بزيارة الوحدات التي تم إنشاؤها بالمشروع والتي تشمل المتحف التعليمي والقاعات متعددة الوسائط ووحدة الوثائق الإلكترونية ومعملي ترميم الآثار العضوية وغير العضوية.كما قدم محمد كمال خلاف عرض تقديمي وفيديو يوضح مراحل العمل المختلفة بالمشروع لتحقيق أهدافه ومخرجاته.وقد أثنت اللجنة على المستوى الذي تم تنفيذ المشروع به والاحترافية في الأداء والتميز في المخرجات بما يحقق المردود الإيجابي للكلية.