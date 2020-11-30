إيطاليا تسجل 16377 إصابة جديدة بكورونا و672 وفاة

قالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت 672 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين ارتفاعا من 541 أمس الأحد، كما سجلت 16377 إصابة جديدة نزولا من 20648 في اليوم السابق.وتسجل إيطاليا عدد حالات إصابة أقل أيام الإثنين نتيجة للانخفاض المعتاد في عدد المسحات أيام الأحد.وارتفع عدد حالات الوفاة بكوفيد-19 في البلاد، التي كانت أول دولة يظهر فيها المرض في أوروبا، إلى 55576 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا.وسجلت إيطاليا 1.6 مليون حالة إصابة حتى اليوم.