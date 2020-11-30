رئيس الجزائر يغادر المستشفى في ألمانيا ويعود للبلاد خلال أيام

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الإثنين، أن الرئيس عبد المجيد تبون، يقضي فترة نقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بعد تلقيه العلاج من فيروس كورونا المستجد.





وأكدت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان أن الرئيس تبون يطمئن الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء وسيعود إلى الجزائر الأيام القادمة.